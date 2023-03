Visita illustre: al Vietnam piace Todi

Visite illustri nella città di Jacopone, utili a veicolare l’immagine di una città turistica, e ricca di cultuta, nel mondo.

Nei giorni scorsi Nguyen Dang Hai Hung, Second Secretary Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Italia, è stato in visita nel centro storico cittadino: dopo essere stato ricevuto dal sindaco Antonino Ruggiano (lo vediamo nella foto sopra) e altri esponenti della giunta, la Rappresentanza Diplomatica è stata guidata alla scoperta dei Palazzi comunali, della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico. Nell’occasione sono state realizzate dallo staff dell’Ambasciata delle riprese televisive della città e una intervista al primo cittadino in merito a possibili future collaborazioni legate alla presenza di un fondo sulla storia orientale acquisito dalla Biblioteca comunale. Intanto arriva un’altra buona notizia sul fronte turistico.

Anche Todi figura tra le tappe del tour in Umbria dei videomaker di Nikon promosso dall’assessorato al turismo della regione. Le attività e i percorsi verranno raccontati al pubblico attraverso contenuti fotovideo sui canali social ufficiali Nikon Italia e Umbria tourism. Sono 18 i giovani fotografi e videomaker, selezionati da tutta Italia che utilizzando le ultime novità del grande brand Nikon partecipano al progetto rivolto ai giovani talenti emergenti nell’ambito ambito di foto e video per creare una vera e propria community attraverso i social media.

