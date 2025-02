In occasione di San Valentino, festa degli innamorati, Isola San Lorenzo organizza una visita guidata all’area archeologica di Perugia Sotterranea arricchita dalla degustazione di calici di vino: un viaggio nel tempo e nella storia, arricchito dal racconto dell’amore. Le visite guidate si tengono venerdì 14 alle 18.30, alle 19 e alle 19.30 al costo di 35 euro a coppia e 20 euro singolo. Con biglietti su www.isolasanlorenzo.it, informazioni via Whatsapp al 370.1581907.

Nel corso della visita, si potrà scoprire come il linguaggio universale dei sentimenti sia cambiato nel corso del tempo, con le numerose testimonianze della cultura etrusca e romana: i tabù, le regole del corteggiamento, le preferenze nell’ideale della bellezza fisica, partendo da episodi significativi della storia di Perugia, legati a importanti storie d’amore. Un racconto esclusivo sulle usanze in amore di Etruschi e Romani, accompagnato da tre assaggi di vino, per immergersi in un mondo che continua a parlare attraverso le pietre dell’area archeologica sotto la Cattedrale.