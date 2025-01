Visita guidata alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. Oggi alle 11 “Uno scrigno di antiche pitture“

SPOLETO Alla scoperta dei gioielli del centro storico. Continuano le visite organizzate da Sistema Museo, per conoscere il patrimonio storico e artistico della città e del territorio. Il prossimo incontro si tiene oggi alle 11: una visita alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo dal titolo “Uno scrigno di antiche pitture“ (luogo di incontro biglietteria). Domenica 26 gennaio alle 12 invece si terrà l’ultimo appuntamento del mese e sarà “Storie di dame e cavalieri alla rocca Albornoz“. Le visite guidate tematiche di Sistema Museo sono gratuite per i possessori della Spoleto Card, sono comunque aperte a tutti ad una tariffa agevolata di 5 euro a persona oltre il biglietto del Museo e sono solo su prenotazione, a numero chiuso fino ad esaurimento. Per informazioni e prenotazioni: Tel e Fax 0743.46434 – 0743.224952 e-mail: [email protected]