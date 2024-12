Violenza tra i dilettanti. Rissa nel campo senza barriere dopo l’invasione dei tifosi

E’ stata una domenica ancora una volta da dimenticare quella del calcio dilettantistico in Umbria. Con risse ed episodi di violenza che domani sarà il giudice sportivo a valutare, ma che nel frattempo già fanno rumore. E il caso più eclatante sembra essere quello accaduto domenica pomeriggio a Pian di Massiano, in un impianto di calcio che doveva essere da esempio – e fin qui lo è sempre stato – proprio per ciò che concerne la correttezza e la sportività. E che invece è stato teatro di un episodio come minimo da censurare. Quello è infatti il campo sportivo senza barriere: fu il primo in Italia, inaugurato quasi 20 anni fa – era la fine di aprile del 2005 – proprio in nome del fair-play, del rispetto delle regole e degli avversari, "con la possibilità concreta di trasformare ogni incontro di calcio in una festa di sport ed in un’occasione di aggregazione sociale" recita la Figc. E invece stavolta è finita male e la mancanza di protezioni è stato l’incentivo a invadere il campo da parte dei tifosi, al punto che l’arbitro è stato costretto a interrompere la gara a un quarto d’ora dalla fine, rinchiudersi nello spogliatoio per poi chiedere l’intervento dei carabinieri. Di chi sono le colpe, poco importa, restano i fatti incresciosi. La gara è quella tra Madonna Alta-Ferro di Cavallo contro Pol Pen Spoleto e tutto sarebbe cominciato con un battibecco acceso tra due giocatori a un quarto d’ora dalla fine. I due sarebbero velocemente venuti alle mani e il direttore di gara li ha espulsi entrambi. Ma è a quel punto alcuni tifosi hanno invaso il campo di gioco. L’arbitro sarebbe stato aggredito da una persona e si poi è rifugiato nello spogliatoio e ha chiamato il 112. Intanto però in mezzo al campo sportivo ne succedevano di tutti i colori con una mega rissa andata avanti tra giocatori e tifosi per alcuni lunghissimi minuti. Ma non finisce qui, perché la cronaca di domenica racconta anche di un finale burrascoso a Norcia tra la squadra locale e il Taulantet, sempre in seconda categoria. Qui la ‘scazzottata’ si sarebbe consumata a fine gara, dopo la vittoria dei padroni di casa. E a un certo punto c’è stato chi avrebbe tirato fuori addirittura un bastone per cercare di colpire gli avversari. Come finiranno la due vicende dal di vista della giustizia sportiva – sempre che non ce ne siano delle altre – sarà tutto da vedere, ma resta il fatto che la cronaca racconta sempre più spesso di fatti simili. E le decisioni settimanali del giudice sportivo ne sono la testimonianza più diretta.

Michele Nucci