Violento schianto auto-moto. Centauro in gravi condizioni. Ricoverato in ospedale a Perugia

Un altro incidente si è verificato lungo le strade dell’Eugubino. Lo scontro è avvenuto nella mattinata di domenica, intorno alle 11, lungo la strada regionale 218, che collega Gubbio e Perugia, precisamente all’altezza di un bar della frazione di Belvedere. Lo schianto ha coinvolto una motocicletta che viaggiava in direzione Perugia e un’automobile che procedeva nel senso opposto, verso Gubbio. I due mezzi si sono scontrati frontalmente e lateralmente e nell’urto entrambi i conducenti hanno subìto ferite. Il motociclista, apparso sin da subito in gravi condizioni, è stato trasportato in Elisoccorso all’ospedale di Perugia in codice rosso: si tratta di un uomo di 35 anni originario e residente ad Umbertide, che in seguito allo scontro ha riportato un trauma maggiore ed è attualmente ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia di Perugia. I medici si sono riservati la prognosi.

Alla guida dell’auto, invece, c’era un uomo 80enne eugubino, che è stato anch’esso trasportato all’ospedale perugino in codice giallo, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio, il personale sanitario del 118 insieme a quello dell’Elisoccorso che hanno preso in cura i feriti, i carabinieri e la polizia locale: le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi e ascoltato le testimonianze dei presenti così da poter ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

Lo scontro ripropone il tema della sicurezza lungo le strade del territorio.