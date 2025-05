Violenta bomba d’acqua. Allagamenti e disagi

Una bomba d’acqua si è abbattuta nel primo pomeriggio di ieri nella parte a nord dell’Altotevere provocando numerosi disagi. Il territorio del comune di San Giustino è stato violentemente colpito dalla forte ondata di pioggia: strade e sottopassi allagati, chiusa via Umbra per questioni di sicurezza, i garage di alcuni condomini invasi dall’acqua. A metà pomeriggio è stato aperto il Coc, Centro operativo comunale, con l’intervento della protezione civile che ha operato fino a tardi insieme ai vigili del fuoco con l’ausilio degli agenti della polizia locale e delle altre forze dell’ordine.

Gravi disagi in varie zone del territorio sangiustinese e viabilità in tilt: via Umbra è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa dell’acqua alta e del fango in special modo all’altezza di via Mattei, alcuni fossi sono esondati, segnalate difficoltà di transito anche sotto il ponte nei pressi dell’uscita della E45 di San Giustino. Come accade spesso in caso di maltempo i residenti nel condominio “L’anfiteatro“ si sono ritrovati i garage letteralmente allagati, bloccato inoltre il sottopasso in via Valdarno. I video girati dai cittadini e postati sui social hanno raccontato danni e allagamenti.

Nel territorio hanno operato a lungo le squadre dei vigili del fuoco di Città di Castello che insieme agli operai del Comune e ai volontari della pro civ hanno gestito e monitorato la situazione. I cittadini sono stati invitati alla massima prudenza e a evitare spostamenti non necessari.