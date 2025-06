Punta 10 euro, vince un milione. Maxi-colpo con il concorso “MillionDay“

San Giustino, 10 giugno 2025 – Proviene da una ricevitoria di San Giustino Umbro il 335esimo vincitore milionario della serie per ciò che riguarda il MillionDay. Venerdì scorso al bar tabaccheria “La Dogana”, situato nell’omonima frazione di San Giustino lungo la vecchia statale 3 bis, nell’estrazione delle 13 (ve ne sono due al giorno, la seconda è alle 20.30), il giocatore ha azzeccato i numeri 6, 8, 16, 28 e 29; una cinquina che ha portato la sostanziosa cifra attraverso un sistema ridotto di nove numeri, pagato “appena” 10 euro – è il caso di dire così – visto quanto poi ha fruttato all’illustre sconosciuto.

Anzi, alla sconosciuta: sembra che gli indizi propendano verso una signora di mezza età che avrebbe giocato la schedina nel corso della mattinata. Da qualche anno, a gestire l’attività di bar e ricevitoria è una giovane coppia cinese: lui si chiama Zhang Zhen Jie e la moglie - titolare proprio della tabaccheria nella quale è stato realizzato il colpo – Hu Xiao Yun, anche se da tutti è chiamata Sonia. “E’ la prima sostanziosa vincita da quando ci siamo noi – ha detto sorridendo Sonia, mentre stava cullando il secondo figlio, nato appena qualche mese fa – e la donna che crediamo possa aver indovinato i cinque numeri non si è più fatta viva proprio da venerdì. Non sappiamo, eventualmente, né come si chiama, né da dove provenga”.

La notizia, riportata dall’agenzia Agimeg, è praticamente passata alla chetichella, perché nessun foglio è stato attaccato sulla vetrina per specificare l’avvenuta vincita e anche la maggioranza dei frequentatori non sapeva nulla. “Ma il Lotto ci ha comunicato ufficialmente il tutto ed è vero”, hanno sottolineato Sonia e Zhang.