Doppio colpo: vinto mezzo milione, i biglietti fortunati a Gubbio e Torgiano

Gubbio, 28 aprile 2025 – La dea bendata ha nuovamente baciato l’Umbria. Una doppia vincita si è registrata nella nostra regione. Colpo ieri con il “Miliardario New” a Torgiano, dove è stato acquistato un tagliando vincente da 250.000 euro. Un’altra vincita c’ stata invece a Gubbio. Dopo i 10mila euro incassati da un eugubino grazie a un Gratta e Vinci al Bar New York di Ponte d’Assi giovedì 25 aprile, nella serata del giorno successivo, sabato, alla Tabaccheria Berettoni di viale del Teatro Romano, sono stati vinti 199.272 euro. La somma è arrivata grazie a una quaterna secca giocata e indovinata al “Lotto Più“, una modalità di gioco associata al Gioco del Lotto che prevede dei moltiplicatori di vincita. Le schedine del Lotto Più hanno un costo fisso (quella vincente lo scorso sabato era da 20 euro) e i giocatori hanno la possibilità di ambire a vincite più alte rispetto a quelle del Lotto.

Curiosa, inoltre, l’origine della giocata: come ha spiegato il titolare della tabaccheria Stefano Berettoni, che ha pubblicato il biglietto vincente anche sui canali social dell’attività commerciale, i quattro numeri scelti dal giocatore (16, 23, 48, 78, usciti nella Ruota Nazionale nel corso dell’estrazione del 26 aprile) erano quelli che solitamente venivano giocati dal padre del vincitore, purtroppo deceduto poco tempo fa. Il punto vendita eugubino non è nuovo a vincite di importanti somme di denaro: nel corso degli anni sono state svariate le combinazioni o i ticket che hanno portato a incassi di 10mila euro per i giocatori, mentre si ricordano soprattutto due vincite da 100mila euro l’una e quella da un milione e 300mila euro nel 2013. Quella di due giorni fa, si piazza nello speciale “podio” della Tabaccheria Berettoni: i circa 200mila euro valgono il secondo posto, ben lontani dalla cifra di 1.300.000 ma una somma soddisfacente che può cambiare la vita.