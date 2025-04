Superenalotto, centrati due 5 a Pieve a Nevole: vinti oltre 68mila euro

Pistoia, 25 aprile 2025 - La dea bendata torna a baciare la nostra regione. Il SuperEnalotto premia infatti la Toscana e precisamente Pieve a Nevole, in provincia di Pistoia. Nel concorso di giovedì 24 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 34.183,12 euro l’uno. Le schedine fortunate sono state giocate presso la Tabaccheria Boschi che si trova in via Marconi, 13. Intanto i giocatori già pensano alla prossima estrazione e al jackpot in palio, che sale ancora. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione dunque, che è in programma sabato 26 aprile, sale a ben 24,2 milioni di euro.

