Superenalotto, in Toscana centrati due 5 da oltre 30mila euro

Lucca, 11 aprile 2025 - Il SuperEnalotto sorride alla Toscana e la dea bendata nell'ultima estrazione del Superenalotto è tormata a baciare la nostra regione, questa volta con una doppia vincita. Nell’estrazione di giovedì 10 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” da 15.420,06 euro l'uno. Il primo '5' è stato centrato a Capannori, in provincia di Lucca, dove la schedina del fortunato giocatore è stata giocata presso la Tabaccheria 4 Mura in via Pesciatina, 842. Mentre l'altro '5' è stato centrato a Pistoia, dove la schedina dell'altro fortunato giocatore è stata giocata nell'esercizio di Alessandro Priami in via Carratica, 8. Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 18 milioni di euro. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 10 aprile sono stati centrati undici "5" da 15.420,06 euro l'uno. Da segnalare anche un "4 Stella" da 40.710,00 euro. L’ultimo "6" da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Dunque sale ancora il jackpot che per la prossima estrazione sale a ben 18 milioni di euro. L'appuntamento con la prossima estrazione del Superenalotto è in programma venerdì 11 aprile.