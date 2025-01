L’Eldorado è a Assisi e Firenze. Vinti sei milioni di euro. Caccia ai due superfortunati

Assisi (Perugia), 18 gennaio 2025 – Cinque milioni portati a casa in Umbria grattando un biglietto da 20 euro della lotteria istantanea “Ultra Numerissimi”. E poche ore prima, un altro milione vinto a Firenze, alla periferia sud in via di Ripoli, con il “MillionDay”. Sei milioni sono un bel bottino di giornata. Torniamo per un momento alla vincita umbra: in Italia erano in circolazione solo due tagliandi di questa serie emessi con il premio massimo e uno è stato trovato al bar Rocchi di Santa Maria degli Angeli, in provincia di Perugia, a poche centinaia di metri dalla Basilica della Porziuncola e dal Sacro Convento di Assisi. Arrivata l’ufficialità della supervincita, nel locale è scattata la festa anche se, ovviamente, non ci sono certezze sul nome del nuovo multi-milionario.

Vincita milionaria alla tabaccheria Minarini (Foto Marco Mori/New Press Photo)

Di sicuro c’è che il tagliando da cinque milioni è stato acquistato proprio al bar Rocchi, al numero 55 di via Giuseppe Saragat nella zona Peep di Santa Maria degli Angeli. Una struttura molto frequentata soprattutto da una clientela locale, ma anche da persone di passaggio che vi fanno sosta e da turisti, vista la vicinanza con i luoghi sacri di Assisi. La voce della super vincita circolava da giorni, ma senza l’ufficialità che si è avuta nella tarda mattinata quando i titolari, la famiglia Rocchi – che oltre al bar di via Saragat ne ha un altro in via Los Angeles sempre a Santa Maria degli Angeli - hanno esposto un cartello con su scritto “Vinti qui 5 milioni di euro”.

“Siamo felici, commossi, per questa vincita – spiegano i titolari del bar – Un evento senza precedenti, una cosa del genere non era mai accaduta anche se avevamo avuto altre vincite, ma non di questo livello”. Ovviamente è scattata la caccia a chi si è portato a casa i 5 milioni grattando un biglietto da 20 euro: “Il vincitore? Impossibile stabilirlo – spiegano i titolari del bar fortunato – La nostra è una clientela variegata, gente della zona, persone di passaggio, gente che si muove per lavoro, turisti”. Ma qualcuno, all’esterno del locale ai piedi del monte Subasio, sussurra: “Secondo me ha vinto uno di noi, uno del posto. Almeno è quello che speriamo”. In base al report del sito ufficiale “Grattaevinci.com” il primo lotto da oltre 22 milioni di pezzi di “Ultra Numerissimi”, messo in commercio a fine 2023, conteneva soltanto due biglietti in grado di far portare a casa 5 milioni di euro, il premio massimo. E uno dei due è proprio quello acquistato al bar Rocchi di Santa Maria degli Angeli.

E veniamo a Firenze, con una vincita inferiore ma significativa: è incredula Laura Minarini, proprietaria della tabaccheria di via di Ripoli, di fronte alla Coop di Gavinana. Nella sua attività commerciale è stato vinto un milione di euro.

Domenica scorsa all’estrazione delle 13, è stata azzeccata la cinquina vincente del “MillionDay”. Si tratta di un gioco collegato al Lotto, di cui vengono effettuate due estrazioni al giorno, una delle quali, appunto, alle 13. L’altra alle 20,30. Il fortunato vincitore, la cui identità è ignota, ha indovinato i cinque numeri estratti. Non è la prima volta che si verificano vincite importanti alla tabaccheria Minarini. “Siamo emozionati - racconta la donna -, auguriamo al vincitore, o alla vincitrice, ogni bene possibile. Soprattutto auguriamo di saper amministrare bene la vincita”. Ma chi potrebbe essere il neomilionario? “Non un turista, ma un cliente abituale. Il MillionDay è un gioco abitudinario, non è come un Gratta e Vinci o un biglietto della lotteria che sono tagliandi che vendiamo spesso anche a turisti e stranieri”.