Vince 15mila euro al Superenalotto Ma se ne accorge dopo giorni

UMBERTIDE – Un 5 ed un 2. Questa l’accoppiata di numeri che la Dea bendata ha voluto che portassero ad Umbertide una bella sommetta. Si tratta di 15mila 242 euro vinti al Superenalotto nella tabaccheria "Silvia" di via Martin Luther King. Felice la titolare della ricevitoria: "Dopo una serie di piccole vincite finalmente - racconta Silvia Pitocchi - è arrivata una bella cifra. Il bello è poi che il vincitore al momento non si era accorto di aver centrato un 5 più 2. La scoperta è stata fatta qualche giorno dopo, quando mi ha chiesto di ricontrollare e giocare di nuovo alcune schedine. Facendolo mi sono accorta che c’era un tagliando vincente. E’ stato un momento di stupore e di gioia sia per il cliente che per tutta la tabaccheria". Negli ultimi due mesi nella provincia di Perugia è arrivata tramite il gioco una pioggia di soldi: 2 milioni con il ’Turista per sempre’ a Mantignana e 560mila euro con il Superenalotto a Gualdo Tadino.