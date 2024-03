Villa Redenta, sì al rilancio. Sopralluogo di speranza

Villa Redenta avrebbe dovuto ospitare la sede della scuola di alta cucina diretta dallo chef stellato Gianfranco Vissani ed invece per anni è rimasta inutilizzabile, nonostante il Comune avesse acquistato una cucina professionale, investendo circa 130mila euro. Ora però dopo una lunga serie di controversie legali, oggi risolte, la Provincia, proprietaria, ed il Comune di Spoleto su Villa Redenta sono pronti per attivare un progetto di valorizzazione. Il sindaco Andrea Sisti e la presidente della Provincia Stefania Proietti hanno effettuato un sopralluogo e istituito un tavolo di lavoro permanente per creare le opportune sinergie tra le amministrazioni pubbliche. "Villa Redenta è una meraviglia che dobbiamo restituire alla cittadinanza e ai tanti turisti e visitatori – così Proietti –. Un parco e un patrimonio tanto cari a Spoleto. La nostra presenza vuole dare un nuovo impulso a questa bellezza, un bene che merita di essere valorizzato e vissuto. Alcune idee sono già in cantiere già per questa primavera". L’obiettivo prioritario del progetto è rendere fruibile, attraverso un’offerta innovativa di servizi, una realtà storico-archittetonica densa di significati, nella suggestiva cornice ambientale in cui è immersa. Uno dei partner principali del progetto potrebbe essere l’Istituto alberghiero.

Il sindaco Sisti ha ringraziato la presidente Proietti "perché ha voluto essere qui oggi a testimoniare un fatto: che questa villa di proprietà della Provincia di Perugia ha una storia molto importante per la città. Un luogo che negli ultimi anni, grazie ai lavori di manutenzione ad opera della Provincia, è stato recuperato. C’è una villa splendida che va riaperta con dei luoghi nel parco che vanno visitati perché questo è un bene inserito in una rete europea di giardini storici e delle ville monumentali". "All’esterno va migliorato l’accesso – ha concluso Sisti – di competenza del Comune,collaborando insieme otterremo un buon risultato". Presenti anche la consigliera provinciale con delega al patrimonio Letizia Michelini, il vicesindaco, Stefano Lisci, la dirigente scolastica dell’Istituto alberghiero di Spoleto, Roberta Galassi.