Videomapping, ecco le date degli spettacoli: un vero successo

CITTÀ DELLA PIEVE - Il nuovo spettacolo di videomapping sul Presepe Dipinto più grande del mondo, emozionerà il pubblico dal 28 al 30 dicembre, dalle 16.30 alle 19, mentre il 29 dicembre fino alle 18 (con replica ogni 30 minuti), nell’Oratorio dei Santa Maria dei Bianchi. Immagini, luce, musica e voce protagonisti di una narrazione che miscela con attento equilibrio arte, tecnologia e profondità dell’animo umano.

I biglietti per il videomapping del Presepe dipinto più grande del mondo sono acquistabili online sul sito di sistema museo. Il costo della quota individuale è 8 euro; la quota individuale ridotta (bambini dai 7 ai 13 anni) è 5 euro; la quota ridotta per i gruppi superiori alle 10 persone è di 6.50 a persona. Gratuito l’ingresso per i bambini fino ai 6 anni, i portatori di handicap e gli accompagnatori.

"Desideriamo rivelare e promuovere una delle più importanti realtà artistiche del Rinascimento italiano: l’Adorazione dei Magi del Perugino, attraverso un videomapping fortemente", ha detto il sindaco Fausto Risini espressa alla presentazione del progetto.