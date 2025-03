Video social delle moto lungo il tracciato dell’ex Ferrovia. Divieto violato e cittadini infuriati

SPOLETO Motociclisti lungo il tracciato della ex Ferrovia Spoleto-Norcia. Non è la prima volta che si verifica un fatto simile e a denunciare quello avvenuto domenica scorsa sono alcuni cittadini che percorrono in bici il vecchio tracciato della ferrovia dismessa . Sui social gira un video che riprende le moto e a quasi una settimana di distanza dai fatti la polemica non accenna a spegnersi, perché i centauri che sfrecciano a elevata velocità arrecano pericolo a tutti gli altri che percorrono il tracciato in bicicletta o addirittura a piedi. A controllare, da quanto si apprende, dovrebbero essere i carabinieri forestali ma è chiaro che le operazioni di controllo non sono semplici. Oltre al pericolo sono evidenti anche i danni di carattere ambientale Lungo il percorso d è possibile accedere anche con i cavalli, ma è vietato il transito delle moto e di qualsiasi veicolo a motore.