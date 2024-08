Video porno con minori abusati. La polizia gli trova ottomila file. Arrestato un 27enne di Terni

Quasi ottomila file, tra foto e video, di contenuto pedopornografico nel computer. Tutto diviso in cartelle. Sono quelli che gli esperti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica dell’Umbria hanno rinvenuto durante la perquisizione eseguita, su disposizione della Procura della Repubblica, a carico di un 27enne, residente a Terni, indagato per detenzione di materiale pedopornografico e, per questo motivo, vista la grande mole di materiale ritenuto a sua disposizione, è stato arrestato in flagranza. Al 27enne, secondo quanto riferisce la Procura della Repubblica di Perugia, gli investigatori della polizia postale erano arrivati partendo dalla segnalazione arrivata dal Servizio centrale sicurezza cibernetica che riportava, nei primi mesi del 2024, una intensa attività informatica proprio relativa a materiale dai contenuti espliciti con protagonisti dei minorenni. I controlli avevano permesso di evidenziare come fossero particolarmente incrementati il caricamento e la condivisione di file illegali, tanto da far ipotizzare i reati di detenzione o diffusione di materiale pedopornografico. Sviluppando le indagini, la polizia postale è arrivata a individuare l’indagato a carico del quale, su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia, è stata effettuata una perquisizione che ha interessato i luoghi, anche virtuali, ritenuti riconducibile al 27enne alla ricerca di eventuali riscontri ai sospetti avanzati. Sospetto che, come detto, ha dato riscontri.

Durante la perquisizione e le verifiche sui supporti informatici riconducibili all’uomo, in un computer gli investigatori hanno riscontrato diverse cartelle con dentro foto e video che ritraevano minori abusati. A fronte di questo riscontro, per il 27enne è scattato l’arresto in flagranza di reato visto l’ingente quantitativo di materiale illecito sequestrato. Il provvedimento di arresto è stato convalidato al termine dell’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari di Terni. L’arresto dell’indagato e il sequestro dei file, ritengono gli inquirenti, avrebbe, di fatto, scongiurato l’ulteriore condivisione e diffusione illegale attraverso internet del materiale pedopornografico. Le indagini proseguono per ricostruire l’eventuale rete di utenti e fruitori collegati al 27enne.