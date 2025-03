Vicini ai più fragili "Doniamo un week end . Il nostro abbraccio a genitori e figli"

Supporter, amici, istituzini con l’assessore Pierluigi Vossi. In tanti hanno risposto all’appello lanciato dall’Inner Wheel Perugia: dare una mano a “Durante noi Umbria”, un’associazione che ha sede a Perugia, fondata nel marzo 2008, su iniziativa di genitori di bambini e giovani con cerebrolesioni e problemi di disabilità. Il club, guidato dalla presidente Federica Ferretti - condividendo le finalità e le linee guida fissate dall’associazione a livello internazionale, e recependo i contenuti della Carta di Solfagnano, elaborata in Umbria durante il primo G7 sulle disabilità - ha infatti tra i suoi obiettivi quello di sposare iniziative rivolte al sostegno dei soggetti più deboli e contrastare il disagio in ogni sua manifestazione (economico, sociale, psicologico e fisico).

Ed è stato questo lo scopo della serata di beneficenza organizzata sabato scorso al Golf Club di Santa Sabina, a cui hanno preso parte oltre un centinaio di persone. Le famiglie con figli in queste condizioni – racconta Piero Macellari, tra i fondatori dell’associazione – convivono con ansie, paure e angosce per assicurare un futuro dignitoso e sereno ai propri ragazzi. Ma cosa accadrà loro quando i genitori non ci saranno più? Ecco perché è importante pensare al dopo nel durante".

I fondi raccolti saranno destinati ad un week end per i ragazzi dell’associazione, nella struttura “Casa degli Amici”. I giovani saranno seguiti da operatori specializzati, in grado di coinvolgerli in attività di svago e sportive, adatte alle loro esigenze. Alla serata hanno dato un prezioso contributo le aziende Biselli, Puliumbria con Maura Lepri, l’agenzia di assicurazioni Generali Duranti-Crispolti-Porzi, rappresentata da Benedetto Duranti, e attività commerciali cittadine, che hanno finanziato i premi per la pesca di beneficenza.