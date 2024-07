Vicini ai fragili Esami di laboratori e visite. Mano tesa alle persone in difficoltà La Delegazione Umbria dell’Ordine di Malta stringe nuove sinergie con la Clinica Porta Sole per offrire esami di laboratorio agli assistiti in stato di necessità. Un passo avanti nell'assistenza sanitaria a circa 500 persone bisognose nella regione.