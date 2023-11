Viadotto di Promano, lavori infiniti. Cantiere sulla E45 fino all’estate

Alla fine ci vorrà un anno, forse di più, per rendere di nuovo fruibile e transitabile il ponte sul cavalcavia lungo la E45 a Promano che venne danneggiato da un mezzo pesante col carico fuori sagoma che ne aveva compromesso la stabilità. La vicenda è finita ancora al vaglio del consiglio comunale di Città di Castello nel corso del quale è stato fatto il punto della situazione sulla base di alcune comunicazioni ‘informali’ di Anas in attesa che fornisca le tempistiche nel dettaglio.

Il ponte venne smontato ad aprile 2023 e inizialmente Anas aveva preventivato il ripristino dell’infrastruttura a settembre per poi procedere a tutti i protocolli necessari per effettuare il collaudo: l’eventuale riapertura sarebbe dovuta avvenire in questi giorni, novembre 2023. Ma tutto ciò non è accaduto: ora si parla della prossima primavera (2024) per il montaggio, poi serviranno i collaudi, quindi la situazione tornerà alla normalità non prima dell’estate.

"L’impalcato in metallo è in lavorazione – ha riferito in consiglio lunedì il sindaco Luca Secondi sulla basa di alcune informazioni di Anas – Gli interventi riguardanti l’appoggio laterale del ponte inizieranno a gennaio: l’opera dovrebbe essere pronta per la prossima primavera se le condizioni meteo lo permetteranno, poi relativi collaudi e riapertura".

Anas comunque farà avere al Comune informazioni più dettagliate su tempi e date. A chiedere conto di questo cantiere (tra i tanti che sono aperti in E45 nel tratto altotiberino) era stato il consigliere comunale Roberto Brunelli (Pd) che voleva conoscere "lo stato di avanzamento dell’opera e i tempi di realizzazione". Proprio la concomitanza di numerosi cantieri tra Città di Castello e Umbertide in E45 ha reso più complessa la programmazione dell’intervento di Promano, anche per questo si sono sommati i vari ritardi. Contestualmente allo smontaggio del ponte si era venuta a creare inoltre una situazione di forte disagio per i residenti della zona che lo utilizzavano come viabilità di collegamento superiore: per ovviare a ciò il Comune ha riaperto una strada secondaria che era stata dismessa. Nel corso del consiglio comunale il sindaco ha infine ringraziato il consigliere Brunelli per l’interessamento riguardo questa problematica auspicando che Anas proceda celermente ai lavori di ripristino.