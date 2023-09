Viadotto Contessa, lavori ’in orario’ Varate tre delle sei campate Adesso ci sono già 18 travi su 36

In un periodo in cui i cantieri, sia urbani che extraurbani, sono costantemente sotto i riflettori, quello della Contessa ha sempre gli occhi puntati addosso. Anas ha comunicato un nuovo aggiornamento sulle operazioni per il ripristino strutturale del viadotto sulla SS452 a Gubbio. Sono state infatti avviate le operazioni di varo delle nuove travi metalliche, sempre in linea con la tabella di marcia prestabilita. I lavori sono così eseguiti: le strutture vengono inizialmente assemblate a terra, poi sollevate con una apposita gru che le posiziona sulle pile. A proposito di tabella di marcia, per queste operazioni si è raggiunta la metà: sono state varate 3 campate delle 6 totali, per un totale di 18 travi su 36 (6 travi per campata). Terminato il posizionamento delle travi, si completerà la struttura portante con ulteriori elementi metallici trasversali; sull’impalcato, realizzato in acciaio corten, che necessita di minore manutenzione e s’inserisce meglio nell’ambiente circostante, sarà poi attuata la copertura in calcestruzzo armato e infine la pavimentazione.

E proseguono in contemporanea i lavori di ripristino strutturale della galleria adiacente al viadotto: all’interno, nel dettaglio, le parti laterali sono concluse e si sta lavorando alla calotta. In ultimo sarà realizzata la parte elettrica e impiantistica. Il ripristino di galleria e viadotto (investimento totale di 9,4 milioni di euro) rientra in un piano di riqualificazione generale della statale 452 “della Contessa”, che Anas porta avanti dal 2019, dopo il risanamento della pavimentazione sull’intero tracciato, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale e bonifica delle piazzole di sosta, ultimati nel 2020 (investimento di 2,5 milioni).