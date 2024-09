"Via o piazza da intitolare a Nazzareno D’Atanasio"

SPOLETO Una via o una piazza intitolata al compianto imprenditore spoletino Nazzareno D’Atanasio (foto). È scattata la raccolta firme per chiedere al Comune di intitolare una strada o un luogo di Spoleto all’imprenditore, fondatore del Gruppo Maran e a lungo presidente della omonima squadra di calcio a 5, che ha regalato tante soddisfazioni alla città, arrivando fino alla serie A. La proposta, lanciata nelle scorse settimane da un ex dipendente della filiale di Roma, è stata in seguito portata avanti dai familiari di D’Atanasio (deceduto a causa di un malore il 26 maggio 2015). Già 500 le persone che hanno aderito all’iniziativa, in modo tale da mantenere viva la sua memoria e ricordare i numerosi gesti di solidarietà da lui compiuti in favore della collettività. Molte, inoltre, le testimonianze giunte da parte di chi, in passato, è riuscito a superare momenti di grave difficoltà proprio grazie alla concreta vicinanza di un imprenditore che dal nulla, in breve tempo, è diventato leader a livello nazionale nel settore del recupero crediti. Ha anche ricoperto l’incarico di presidente della Banca Popolare di Spoleto. Ora il regolamento comunale prevede che per l’intitolazione di una via o di una piazza debbano essere trascorsi ameno dieci anni dal momento della morte. Nel 2025 quindi sarà possibile intitolare una via o una piazza a Nazzareno D’Atanasio. Al Consiglio comunale spetta il compito di individuare il luogo e di avviare le procedure per l’intitolazione.