Via libera alla Consulta giovanile

Via libera, durante il consiglio comunale di venerdì scorso, alla Consulta giovanile. Si tratta di un organo di cui la città non era ancora dotata e che è nato dalla collaborazione tra maggioranza e opposizione. "La Consulta Giovanile rappresenta un passo in avanti per Nocera nei confronti dei giovani e uno strumento di coinvolgimento importante. Come sappiamo – spiega Monica Muzzi (foto), consigliera della lista di minoranza di ‘Scegliamo Nocera’ - quello tra i giovani e politica è un rapporto molto articolato e complesso, quasi tutti parlano delle nuove generazioni spesso ritratte come poco interessati alla vita politica o alle forme di impegno civile e sociale. La questione è che la società è cambiata e i giovani con essa. La politica, le istituzioni e i partiti invece fanno fatica ad adeguarsi a questi cambiamenti, arrivando a considerare i giovani come oggetto di discussione e mai come soggetti destinatari di scelte politiche".

"L’obiettivo della Consulta deve essere questo: far sì che i giovani nocerini non siano oggetto di discussione ma siano i primi ad essere promotori e partecipi, attraverso un coinvolgimento attivo, un ruolo reale, ma soprattutto protagonisti del dibattito e delle decisioni politiche che li coinvolgono. La consulta deve essere un organo che permetta alle nuove generazioni di essere ricordate per ciò che hanno fatto, perché troppo spesso soprattutto nel nostro territorio c’è una narrazione sbagliata e negativa dei giovani, quando invece dovremmo imparare ad ascoltare e a collaborare con loro, anche per capire che cosa si aspettano dal territorio in cui vivono".