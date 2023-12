Via libera ai contributi per le famiglie con almeno quattro figli

ORVIETO Ultimo giorno utile per accedere ai contributi previsti a sostegno delle famiglie numerose, con almeno quattro figli. La misura è finalizzata, attraverso l’attribuzione di un beneficio economico, a sostenere il loro maggiore carico, di cura ed educativo-formativo, promuovendo la partecipazione attiva delle famiglie alla vita culturale e sociale della comunità locale. L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico per il 2023 ai nuclei familiari con almeno quattro figli di età inferiore ai 26 anni, conviventi, di cui almeno uno minore di 18. Per ogni figlio minore viene concesso un contributo pari a 150 euro. Per essere ammessi al beneficio i nuclei familiari devono essere residenti da almeno cinque anni in Umbria e avere un Isee familiare non superiore a 36mila euro. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, fissato per il 17 dicembre, l’ufficio della cittadinanza provvederà all’istruttoria verificando i requisiti per l’ammissibilità e dandone notizia scritta ai richiedenti. Il beneficio economico sarà corrisposto agli aventi diritto nel 2024.