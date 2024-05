Via le barriere. Il contributo di Palazzo Donini

La Giunta regionale ha determinato in oltre 1 milione e 178mila euro il fabbisogno regionale per l’annualità 2023/2024 relativo alle nuove domande di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il fabbisogno è teso a sostenere 563 interventi, di cui 441 da attuarsi nella provincia di Perugia e 122 in quella di Terni, destinati prevalentemente all’installazione di servoscala (con una percentuale pari circa al 64%). È stato calcolato dall’Assessorato alle Politiche della casa (coordinato da Enrico Melasecche, foto) sulla base delle richieste che i Comuni hanno trasmesso alla Regione, tenendo conto delle domande prodotte dai cittadini al 1 marzo 2024 per la concessione dei contributi stabiliti dalla legge 13/1989 per la realizzazione di opere in edifici già esistenti volte a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, a coloro i quali li abbiano a carico e ai condomini dove risiedono i beneficiari. Nell’annualità 2021-2022 le domande da soddisfare sono state 276 (230 in provincia di Perugia e 46 in quella di Terni), di cui circa il 78% per interventi che hanno previsto l’installazione di ascensori/montacarichi e piattaforme elevatrici. Nell’annualità 2022-2023 le domande pervenute ai Comuni sono state 310 (255 in provincia di Perugia e 55 in quella di Terni).