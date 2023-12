Via Frate Elia. Restaurata l’edicola sacra

ASSISI - E’stato concluso il restauro dell’edicola sacra del XVII secolo, raffigurante la "Madonna con San Francesco, Santa Chiara e gli Angeli". L’intervento, annunciato nel 2022 dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, è stato reso possibile grazie alle generose donazioni da parte del Comitato di Gemellaggio di San FranciscoAssisi, Roots of Peace, Knights of Saint Francis e American Friends of LoveItaly. Il prezioso affresco, situato in via Frate Elia, a breve distanza dalla Basilica di San Francesco d’Assisi ed attribuito a Vincenzo Giorgetti, è stato oggetto di un meticoloso intervento di restauro durato mesi. Ora nuovamente nitida, l’immagine splende mentre torna ad accogliere i flussi dei tantissimi visitatori alla Città della Pace, aiutata dall’istallazione di un nuovo sistema di illuminazione. Il restauro è il primo tassello di un progetto più ampio guidato da LoveItaly, organizzazione non profit che mira a ripetere l’intervento con altre edicole in Assisi a rischio di scomparsa permanente. "A nome della comunità e dell’amministrazione di Assisi e per quello che questa città rappresenta nel mondo per i valori francescani di pace, accoglienza e solidarietà – ha detto il sindaco, Stefania Proietti, che ha fortemente voluto questo progetto - siamo veramente grati per il restauro di un’opera sacra a cui i cittadini sono particolarmente legati. Restituire alla originaria bellezza l’edicola di via Frate Elia è un gesto di amore verso la città di Assisi" ha aggiunto Proietti che ha ringraziato il Comitato di gemellaggio San Francisco-Assisi, Roots of Peace, Knights of Saint Francis, la fondazione LoveItaly che si è attivata per riportare all’antico splendore le edicole di Assisi;Tracy Roberts e a Luigi Capello per l’amicizia e l’affetto verso Assisi, la Sister City Committee con Richard Armanino, Heidi Kühn e Angela Alioto che sono le anime del gemellaggio con San Francisco".