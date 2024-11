Via delle Lame al buio. E i ladri “impazzano“

Un tentato furto scatena la protesta dei cittadini delle Petrelle di Umbertide. Si tratta di alcuni residenti di via delle Lame, che nei giorni scorsi hanno affidato ai social le loro lagnanze. Nel mirino, non senza ragione, la mancanza di illuminazione pubblica che finisce per favorire i ladri. "Ieri sera alle 18.30 circa – scrive su Facebook la signora Nadia – qualcuno ha tentato di entrare in casa dei miei genitori. Per fortuna il cane ha abbaiato per quasi mezz’ora verso un punto preciso, ma non è stato possibile vedere chi ci fosse perché in via delle Lame è buio pesto". E al di la del tentativo di intrusione è proprio la mancanza di illuminazione che preoccupa "Sono anni – insiste la donna – che i residenti chiedono un sistema di illuminazione (anche a batteria solare), ma non vengono ascoltati. Solo un mese fa si è verificato l’ ultimo furto, ma ce ne sono stati altri in passato". Alla signora fa eco un politico locale, Luca Squartini: "Vi siamo vicini, purtroppo in quella via il buio è un macello, ma davanti abbiamo il muro invalicabile della politica". "Nella mia palazzina – interviene la signora Diana – entrano minimo una volta al mese al piano superiore. Cercano la cassaforte che non ho. Di sotto dove io abito non possono entrare perché ho inferiate alle finestre ed un cancello. Sono in galera a casa mia. Non se ne può più. Nella via neanche un lampione. Siamo dimenticati e fuori dal mondo". Infine Francesco attacca: "Per i nostri dirigenti via delle Lame, Petrelle o il Corvatto non fanno parte del Comune. Inutili le richieste da anni".

Pa.Ip.