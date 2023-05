Via dedicata a Giovanni Moretti Scrisse il ’Vocabolario del dialetto’

MAGIONE – Grande partecipazione all’intitolazione di una via del centro storico di Magione al professor Giovanni Moretti, illustre dialettologo italiano (1926-2005). Tanti i familiari, colleghi e amici che hanno voluto essere presenti ad una iniziativa che è stata anche l’occasione per ricordare alcuni momenti privati, come il rapporto con la moglie Monique Streiff Moretti, lavorativi, sociali e politici. A Moretti era già stato intitolato il Museo della pesca. Legatissimo a Magione, propria città natale – a cui ha anche dedicato il famoso ’Vocabolario del dialetto magionese’ – Giovanni Moretti è stato ideatore e animatore dell’Alli, l’Atlante linguistico dei laghi italiani. Furono proprio i dialetti, in particolare quelli legati alle aree lacustri italiane ad essere al centro dei suoi studi, per la riscoperta e la salvaguardia della cultura delle acque interne italiane. Moretti fu anche tra i fondatori del Museo della Pesca di San Feliciano e sono numerosissimi i suoi saggi sugli aspetti sociolinguistici, etnolinguistici e storico-linguistici sia sulla regione Umbria che su tutto il territorio nazionale. Importante fu il suo anche il suo impegno civile e politico.