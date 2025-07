Amici della Musica, che stagione!. Grandi concerti a Perugia e Solomeo

Ventisette concerti tra grandi interpreti, giovani talenti, orchestre internazionali ed ensemble in un viaggio tra i linguaggi e i fermenti della musica in una rete fittissima di sinergie e collaborazioni creative, che non dimentica i più fragili e l’educazione all’ascolto, di adulti e bambini. Ecco la nuova stagione degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli di Solomeo che si aprirà sabato 18 ottobre alla Basilica di San Pietro con l’Orchestre des Champs-Élysées diretta da Philippe Herreweghe per chiudersi sempre a San Pietro il 29 maggio con “Le Stagioni” di Haydn proposte dalla Juilliard 415 Orchestra e dalla Yale Schola Cantorum.

"Gli Amici della Musica hanno ottima salute" sottolinea con orgoglio, nella presentazione a Palazzo Graziani, la presidente della Fondazione Perugia Musica Classica, Anna Calabro, svelando i numeri del successo: "Gli abbonati crescono del 9%, le presenze del 30% e gli incassi del 26%. Il pubblico giovane è aumentato del 40%, la conquista più importante perché ci garantisce il futuro". Fondamentali, dice, sono le collaborazioni a partire dalla Fondazione Cucinelli. "Dal 2017 con Federica Cucinelli abbiamo unito le stagioni in una proposta unitaria per il territorio" Forte l’apprezzamento delle istituzioni, con il vicepresidente della Regione Tommaso Bori e il vicesindaco Marco Pierini che elogiano "una stagione straordinaria per qualità e quantità".

A raccontare l’offerta degli “Amici“ è il direttore artistico Enrico Bronzi. Per la prima volta si esibirà a Perugia Igor Levit (il 28 febbraio al Morlacchi), astro assoluto del pianismo mondiale nel concerto per Franco Buitoni, omaggio di Ilaria Borletti Buitoni e degli Amici. Ci saranno musicisti che hanno scritto la storia dell’interpretazione come Boris Petrushanskij, Sir George Benjamin con la Junge Deutsche Philharmonie, giovani stelle come Alena Baeva, Vadym Kholodenko e la coreana Bomsori Kim, i nuovi talenti Martina Consonni e Irenè Fiorito. Prosegue la collaborazione con l’Orchestra da Camera di Perugia (anche concerti per Sant’Ercolano e di Natale). Sette i concerti della stagione del Teatro Cucinelli raccontati dal direttore Fabio Ciofini. Metamorfosi Ensemble rilegge due balletti del ’900, attesa per Anna Kravtchenko e Mario Brunello, per l’Accademia Hermans nel concerto dedicato a Mozart, finale con Nuovo Quintetto Boccherini.

Sofia Coletti