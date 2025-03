Via alla riqualificazione delle aree verdi. Il Comune pronto a investire 240mila euro

SPOLETO Il Comune è pronto a investire 240mila euro per la riqualificazione delle aree verdi con giochi per bambini. Con l’approvazione del bilancio previsionale, l’amministrazione punta a dare continuità ai progetti di rilancio dei parchi e dei giardini sia del centro che delle numerose frazioni. Dopo il lavoro di rilevamento dei giochi non idonei o non sicuri, come indicato dagli esponenti del M5S, l’amministrazione comunale ha deciso di investire maggiormente negli obiettivi che mettono al centro il benessere dei bambini. Diversi interventi infatti sono già stati effettuati anche nelle frazioni ed i giochi per bambini sono stati sostituiti in vari giardini. "Le aree gioco sono fondamentali per lo sviluppo psicofisico dei più piccoli, scrivono i consiglieri Morgani e Bonanni - e questo investimento dimostra la sensibilità dell’amministrazione verso le esigenze delle famiglie"