Via al tour elettorale di Chiara Appendino vicepresidente del M5S

SAN GEMINI Chiara Appendino, vicepresidente del M5S ed ex sindaco di Torino, lancia la candidatura a sindaco di Giuseppe Bracco: "Dai territori può partire l’esempio di buona politica. Il Governo nazionale fa tutto il contrario". Appendino ha aperto il suo tour in Umbria a San Gemini, al comitato elettorale della lista “Unità e Responsabilità per San Gemini”. "Non esistono ricette perfette - così la vicepresidente del M5S – , se i cittadini sono stufi bisogna dimostrare che le cose possono cambiare. Il Governo nazionale va in direzione contraria alla transizione ecologica, la protezione sociale, il turismo. Il voto locale è importantissimo, dai territorio può partire un progetto alternativo. Quando parliamo di economia circolare, di un’azienda come la Sangemini, di tutela del territorio bisogna dare il segnale che ci sono persone che non se ne lavano le mani. Può essere una pista ciclabile, uno spazio verde, qualcosa che incide sulla vita di tutti i giorni. Non è vero che le cose non possono cambiare. Qui ci sono persone credibili e giovani che si spendono".