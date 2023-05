Via al confronto al Ministero

TERNI Nell’ultimo giorno di campagna elettorale prima del ballottaggio spunta l’attesissima convocazione al ministero del tavolo di confronto su Acciai speciali Terni, in cui la cassa integrazione procederà a singhiozzo per tutto il mese. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato p venerdì 26 alle 12.30 il tavolo su Ast. Lo fa sapere lo stesso Ministero spiegando che sono stati invitati i rappresentanti dell’azienda, del ministero dell’Ambiente e Sicurezza energetica, della Regione e delle parti sociali. All’accordo di programma su Ast è legato, come noto, il miliardo di euro d’investimenti annunciato ormai da un anno dalla nuova proprietà, il Gruppo Arvedi. La notizia del summit è stata rilanciata dalla governatrice Donatella Tesei nel suo intervento a Palazzo Spada: la presidente della Regione ha anche accennato alla vertenza Tct e alla disponibilità di Arvedi di intervenire per salvaguardare i 51 lavoratori per cui è scattata, da parte di Tct, la procedura di licenziamento. "Una nostra richiesta finalmente accolta – così Alessandro Rampiconi, segretario della Fiom Cgil commenta la convocazione–. È molto importante che grazie alla pressione esercitata anche a livello nazionale dai sindacati e dalla Fiom in particolare, il tavolo sia stato convocato in tempi strettissimi, senza dover aspettare l’esito delle elezioni e confidare nelle promesse dei candidati sindaco",