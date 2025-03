Via ai lavori sul campo sintentico

ORVIETO Sono iniziati ieri mattina i lavori di manutenzione straordinaria del campo sintetico “Oscar Achilli“ nel centro sportivo “Luigi Muzi“ di Ciconia. L’intervento consiste nella rimozione del vecchio prato, il rifacimento del sottofondo e del sistema di irrigazione e quindi la posa del nuovo manto erboso in sintetico. "I lavori all’antistadio – spiega l’assessore ai lavori pubblici e allo sport, Piergiorgio Pizzo (foto)– rientrano nel piano di riqualificazione degli impianti sportivi comunali inserito nelle linee programmatiche del mandato che avevamo condiviso anche con l’ex assessore Carlo Moscatelli e che stiamo portando avanti. L’intervento sarà completato in tempo per consentire al Ciconia e alle squadre giovanili dell’Orvietana di iniziare regolarmente sul proprio campo la stagione sportiva 2025-2026. Sono stati inoltre affidati i lavori di rifacimento degli spogliatoi dello stadio ‘L.Muzi’ e dei servizi igienici a disposizione del pubblico, e quelli per l’efficientamento energetico della palestra della scuola secondaria di primo grado Ippolito Scalza di Ciconia. Abbiamo avviato anche l’iter per la realizzazione del campetto di via degli Aceri a Ciconia, che potrà contare anche sui nuovi servizi igienici i cui lavori si sono recentemente conclusi, e stiamo programmando i prossimi interventi che potranno essere finanziati con l’utilizzo degli avanzi di amministrazione". "L’investimento nell’impiantistica sportiva – conclude – non è solo un intervento infrastrutturale, ma rappresenta anche un investimento sulle politiche giovanili, sulla socialità e sui servizi alle famiglie. Offrire spazi adeguati e funzionali significa infatti favorire il lavoro e l’impegno delle società sportive e garantire ai nostri ragazzi luoghi di aggregazione sicuri e momenti di condivisione che rafforzano il senso di comunità".