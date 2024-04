Via ai lavori di manutenzione stradale

SPOLETO Al via gli interventi di manutenzione stradale in via XXV Aprile (foto) e via Don Minzoni. I lavori, che serviranno a realizzare l’asfaltatura del piano rotabile per un valore complessivo di 135mila euro, eseguiti dalla dita Introppico, avranno una durata di circa dieci giorni. Nella prima settimana di maggio inizieranno invece gli interventi di messa in sicurezza e realizzazione della rotatoria a Santo Chiodo, all’incrocio tra via degli Operai, via delle Industrie e via dei Tessili, in prossimità dell’isola ecologica della Vus e della sede della Protezione Civile comunale. L’intervento, che verrà realizzato in 240 giorni dalla ditta Paolo Murasecco per un costo di 490mila euro prevede anche la realizzazione di un nuovo marciapiede, che darà continuità a quello già esistente, garantendo il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza e il rifacimento dell’illuminazione pubblica in prossimità della rotatoria.