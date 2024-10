Verso le regionali. Ecco chi corre per FdI: "Non torni la sinistra"

"L’obiettivo è quello di non far tornare la sinistra che ha tanto fatto male all’Umbria e di confermare un governo che ha portato crescita in questa regione, in sintonia con il governo nazionale che sta facendo bene nell’interesse dell’Italia". A dirlo il sottosegretario all’Interno e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco, durante la presentazione della lista di candidati del partito alle prossime regionali alla Sala dei Notari di Perugia.

Una lista, ha spiegato, che parte dal "radicamento sul territorio" e mette insieme "tanti amministratori e tanta società civile" e che rappresenta "il nostro contributo al buon governo del centrodestra in Umbria". Alla presentazione c’era anche Arianna Meloni, responsabile politica della segreteria nazionale di Fratelli d’Italia, che in merito è stata molto chiara: "L’Umbria è il cuore dell’Italia, da qui parte una nuova sfida che è quella di continuare a governare questa regione come abbiamo fatto fino a oggi, rilanciando il turismo, il lavoro, a fianco delle imprese e delle nostre eccellenze, anche dal punto di vista artistico e culturale. La presidente Tesei ha già fatto moltissimo, credo si possa continuare ad andare avanti per fare un lavoro che può essere davvero eccezionale in simbiosi con il governo nazionale che sta svolgendo un ottimo lavoro sul piano nazionale e internazionale", ha aggiunto.

"Non faccio mai pronostici – ha spiegato Arianna Meloni, riferendosi al risultato del voto – quello che dico alla nostra classe dirigente è di dare sempre il grande esempio, di continuare a lavorare. Noi siamo un partito che parte dalla militanza, un partito radicato sul territorio. Siamo sindaci, assessori, ma soprattutto militanti. Quindi non ci appassiona questo tipo di pronostici, sono sicura che la nostra classe dirigente darà il meglio".

Questa la lista di Fratelli d’Italia che prenderà parte al voto del 17 e 18 novembre a fianco della governatrice uscente, Donatella Tesei: Paola Agabiti Urbani (assessore regionale uscente), Marco Celestino Cecconi, Marco Cesaro, Francesca Cova, Alessandro Cretoni, Moreno Fortini, Matteo Giambartolomei (consigliere comunale a Perugia), Paola Marzioli, Luca Merli (ex assessore comunale), Annalisa Mierla (vicesindaco di Umbertide), Alessandro Moio (segretario provinciale FdI), Daniele Nicchi (consigliere regionale uscente), Andrea Nunzi, Eleonora Pace (consigliere regionale uscente), Stefano Pascolini, Clara Pastorelli (consigliere comunale a Perugia), Attilio Persia, Paolo Scura (presidente Croce Rossa Umbria) Luciana Veschi, Simona Vitali (già candidata a sindaco di Gualdo).