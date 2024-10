Verso le elezioni regionali. Ecco i possibili candidati

FOLIGNO - Joseph Flagiello, Alessio Miliani, Enrico Presilla e Marco Cesaro. Si allarga la rosa dei candidati folignati in corsa per uno scranno a Palazzo Cesaroni. Flagiello è stato indicato dal Pd, Alessio Miliani è invece il manager, a un passo dalla candidatura a sindaco del centrosinistra la scorsa primavera e ora in corsa con Forza italia. Di Miliani circolano voci su una campagna elettorale con uno spiegamento di forze notevole. La novità è invece Enrico Presilla. Il candidato sindaco sostenuto da Alternativa popolare e da altre civiche, che lo avevano portato vicino al 6% al primo turno, era stato corteggiassimo per una corsa alle regionali con la maglia di Ap. La novità, che troverà certezza il 5 ottobre a Umbria Fiere, è che lui sarà l’unico folignate in corsa con la lista civica della presidente Donatella Tesei. Una decisione presa anche in accordo con Bandecchi e Corridore. Della corsa dell’assessore ai lavori pubblici Marco Cesaro per FdI si era detto, ma anche che fosse alle prese con la volontà di alcuni del partito di schierare Giuseppe Galligari. In casa Fratelli d’Italia sembra però scoppiata la pace e Cesaro sarà l’unico folignate a difendere i colori meloniani. Fin qui le notizie certe, passando alle indiscrezioni, Mauro Masciotti potrebbe correre con la lista civica di Stefania Proietti. Nel centrodestra, si cerca il nome in quota Lega: la scelta sarebbe tra Michela Giuliani o Decio Barili. ‘Radio Palazzo’ parlava anche di un altro folignate nelle liste: Agostino Cetorelli, ex assessore fuoriuscito dal Carroccio che potrebbe trovare posto in ‘Noi moderati’.