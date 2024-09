Verso le elezioni regionali. Bandecchi-centrodestra: patto sempre più vicino

PERUGIA

Manca solo la firma ma l’intesa c’è. "Gli accordi sono fatti. Certo, ogni partito deve prendere posizione al proprio interno. Ma l’intesa è raggiunta, non ancora siglata: mi attendo che avvenga nelle prossime 24 ore anche perché da lunedì ci sono otto giorni per preparare ciò che serve per la Liguria": così alle agenzie Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, sull’alleanza politica con il centrodestra in vista delle regionali. In Umbria sosterrà Tesei, rinunciando alla sua candidatura come presidente della Regione. Bandecchi ha parlato con Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione nazionale di FdI, che avrebbe convocato i consiglieri comunali ternani di FdI nella Capitale per una riunione urgente. In tutto questo – almeno fino a ieri pomeriggio – gli unici a non sapere nulla di questo possibile accordo erano la governtarice Tesei e a quanto pare anche il leader della Lega, Matteo Salvini. La voce di un’intesa si è sparsa l’altra sera, con il grande capo di Ap, Bandecchi, che fa un lungo video su Instagram e poi una dichiarazione a una agenzia di stampa. "Ho aderito alla possibilità di entrare a far parte della coalizione di centrodestra, per un accordo nazionale sulle elezioni che si terranno da adesso ai prossimi tre anni, a livello comunale, regionale e anche nazionale". L’imprenditore spiega: "A tutti gli effetti questo accordo, se dovesse andare a buon fine, come noi riteniamo che accadrà, prevede che Ap entri nella coalizione di centrodestra. Con Ap racconta, "sosterremo il centrodestra anche per le elezioni in Liguria ed Emilia Romagna". Ecco fin qui il sindaco di Terni appunto. A quanto pare ci sono stati dei contatti a livello nazionale – ma non è chiaro a quale ‘livello’ appunto – tra il presidente di Ap, Paolo Alli e non si sa quale rappresentante di centrodestra. E’ possibile che si sia parlato prima di tutto di Liguria (al voto a fine ottobre), poi di Emilia, ma e anche di Umbria. Ma certo qui che lo ‘scoglio’ di Terni che non è poca cosa, con un centrodestra ricompattato proprio contro Bandecchi… Ieri nessuno nel centrodestra ha confermato – ma neanche smentito – la notizia. C’è chi dice che Bandecchi avrebbe già ottenuto di inserire un paio di suoi candidati nella lista della presidente e chi invece parla di una lista di Alternativa Popolare a fianco del centrodestra apppunto.