Verso le elezioni comunali. Pastorelli (FI) si fa avanti. E il Pd punta tutto su Stoppini

Verso le elezioni comunali, i movimenti. Nel centrodestra, che vorrebbe evitare la terza sconfitta consecutiva dopo quelle del 2016 e del 2021, si cerca la quadra per presentare una coalizione coesa e un candidato sindaco capace di invertire la rotta, ma la situazione è ancora fluida; area politica in cui si lavora anche per una lista civica. "Abbiamo già fatto diversi incontri con l’intento tornare a fare politica tra la gente partendo dai problemi delle singole realtà – dice il coordinatore Eraldo Martelli –. L’idea è quella di costituire una lista degli assisani di tutte le frazioni per una nuova Assisi. Il candidato sindaco? Aspettiamo di sentire le proposte dei partiti ed eventualmente avanzare il nostro nome". Ieri sera un nuovo incontro, a breve se neterranno altri a Petrignano e ad Assisi, ed è in programma anche un convegno entro febbraio. E i partiti? Stefano Pastorelli, già consigliere regionale di Forza Italia, si è detto disponibile a correre per la carica di primo cittadino con il supporto degli ‘azzurri’ di Assisi. "Pronto a mettermi a disposizione per la nostra comunità – dice Pastorelli –. In ogni caso, il mio impegno non mancherà mai". Lega e Fratelli d’Italia cosa faranno? I dirigenti di FdI, nel corso dell’assemblea dei tesserati che hanno eletto Michele Leonelli segretario e coordinatore del circolo di Assisi, hanno ribadito la necessità di stringere al più presto un accordo con le altre forze del centrodestra e con tutte le liste civiche che intenderanno riportare il buon governo nella città serafica. Nel centrosinistra il Pd punta sul sindaco in carica, Valter Stoppini che, in un incontro con la maggioranza, ha auspicato compattezza. E le liste civiche a cominciare da Assisi Domani guidata da Veronica Cavallucci, oggi assessore? E le altre forze politiche? Tasto delicato e aperto.