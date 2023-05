Verso le elezioni, ancora big Salvini, Schlein e Lollobrigida

TERNI - Continua la sfilata di “big“ della politica nell’ultima settimana di campagna elettorale per il primo turno delle amministrative. Domani alle 20 in piazza Tacito incontro pubblico con Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e deputata del M5S che sostiene la candidatura a sindaco di Claudio Fiorelli (M5S e liste collegate). Sempre lunedì torna in città il ministro e segretario della Lega, Matteo Salvini, che alle 14.30 visiterà il cantiere del PalaTerni, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Orlando Masselli. Martedì sarà la volta di Elly Schlein: la segreteria nazionale del Pd, a sostegno del candidato sindaco Josè Kenny, è attesa alle 21 in piazza Solferino. Atteso a Terni in settimana anche il leader di Azione, Carlo Calenda, a sostegno di Kenny. Inoltre il ministro Francesco Lollobrigida, esponente di punta di FdI, sarà a Terni venerdì sera per la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Orlando Masselli.