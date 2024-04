Ventiquattro candidati

FOLIGNO I Cinque stelle sono i primi a presentare la lista completa dei candidati alle amministrative. Ventiquattro nomi, a supporto di Mauro Masciotti nella coalizione progressista, di varie età e professioni. Il capolista è David Fantauzzi, capogruppo uscente, seguito da Rosangela Marotta, anche lei consigliera uscente. Gli altri nomi sono Andrea Pichelli, Fabio Romolo, Mario Celato, Marianna Rustici, Gaia Donati, Antonella Antonelli, Alessandro Gubbini, Chiara Poli, Sante Lini, Angelo Maselli, Aldo Claudio Medorini, Fabio Mencio, Antonella Meniconi, Alexia Miranda, Elia Nocentini, Natascia Benedetti, Veronica Piovini, Luciano Ballarin, Silvia Possanzini, Assunta Bordini, Rosatea Rota, Ferdinando Delle Rose. Dodici uomini e 12 donne, una squadra che il M5S rivendica come di qualità. Presentata in una conferenza con Fantauzzi, Marotta, Pichelli e il consigliere regionale Thomas De Luca, durante la quale è stato tracciato anche il bilancio del mandato: 57 interrogazioni e 38 mozioni con la Commissione controllo e garanzia, per regolamento attribuita alla minoranza e presieduta da Fantauzzi, convocata 15 volte. I capisaldi su cui i Cinque Stelle hanno deciso di puntare per la campagna elettorale sono migliorare la viabilità del centro storico, il servizio di raccolta dei rifiuti e la pulizia cittadina, candidare Foligno a Capitale della cultura.