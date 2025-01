Ventenne sorpreso a cedere dosi di cocaina: arrestato

Un ventenne di origini albanesi è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza per traffico di sostanze stupefacenti: svolgeva attività “a domicilio“, nello specifico a Bastia ed è stato bloccato mentre si dirigeva a Perugia. I poliziotti nel corso di un servizio di osservazione hanno notato un giovane sospetto che, in prossimità di un albero, ha raccolto qualcosa da terra e l’ha consegnata a un’altra persona che si trovava in un’auto. Il presunto cliente, sottoposto a controlli da parte degli agenti, ha consegnato un involucro di colore bianco contenente verosimilmente sostanza stupefacente di tipo cocaina. Nello stesso tempo, il giovane sospetto, mai perso di vista dagli uomini del Commissariato di Assisi, si era allontanato in auto in direzione Perugia, ma è stato fermato e sottoposto a perquisizione dagli agenti: è stato trovato in possesso di denaro contante per un totale di 595 euro di vario taglio, tutti ben compatibili con l’attività di spaccio. Il ventenne è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti; arresto convalidato dall’autorità giudiziaria che ieri mattina, durante il rito direttissimo, ha anche disposto il divieto di dimora in Umbria. L’arresto è giunto nell’ambito di attività investigative finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.