Venerdì santo, corteo con oltre 200 personaggi

GUALDO TADINO - Musei, mostre, tradizione religiosa e culturale in vista della Pasqua. A cominciare dalla sacra rappresentazione del venerdì santo, quando per le vie del centro sfila l’imponente corteo con oltre 200 personaggi, 14 quadri viventi della via Crucis, che culmina con la crocifissione: una manifestazione profondamente radicata nella realtà cittadina ed umbra, che conserva tratti tipici anche nel canto di brani in lingua volgare del Laudario lirico. Ma ci sono anche mostre d’arte: a Casa Cajani sono esposte le opere di Giancarlo Ercoli; alla Rocca Flea la singolare rassegna "Arte, fuoco e ceralacca. I sigilli della Collezione Francesco Allegrucci"; nella chiesa di San Francesco viene proposta dal Gruppo fotografico la "Passio Domini", una mostra di immagini, ricca di documenti del passato della processione. In più, "un solo biglietto per tanti musei" da venerdì a luned.

Alberto Cecconi