Vendita a minorenne

TERNI La polizia ha sospeso per due settimane la licenza ad un locale del centro storico il cui titolare aveva venduto alcol ad un minorenne. Elevata anche una contravvenzione di 666 euro, dovuta al fatto che il locale si è dimostrato recidivo.

Non è infatti la prima volta che il locale del centro storico in questione è stato chiuso e sanzionato per la stessa violazione dagli agenti della Questura, che per l’occasione hanno elevato anche una contravvenzione salata. Gli agenti della divisione amministrativa hanno quindi dato esecuzione al decreto del questore Bruno Failla, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sospendendo la licenza commerciale del locale per 15 giorni, appunto per aver venduto confezioni di superalcolici a minorenni."Il legislatore – si legge su diritto.it – in un’ottica della tutela della salute del minore, è intervenuto più volte negli anni prevedendo strumenti utili a sanzionare, penalmente e amministrativamente, le varie condotte di somministrazione e vendita di bevande alcoliche a soggetti di età inferiore ai 18 e ai 16 anni e commisurando il trattamento sanzionatorio all’effettiva portata lesiva della condotta".