Velocità, alcol e cinture. Multati 233 automobilisti

PERUGIA – Strade della provincia di Perugia come circuiti. Dove spingere sull’acceleratore, in barba ai limiti imposti dal Codice della strada. Con tutti i rischi connessi a una velocità non adeguata alla strada, tanto per sé stessi che per gli altri utenti della viabilità. Questo è quello che emerge dall’attività di controllo della Polizia stradale lungo le principali arterie del perugino. Dove sono stati effettuati specifici controlli sulla velocità. Gli agenti sono stati impegnati negli accertamenti con turni sulle 24 ore, ha consentito - nell’ultima settimana - di monitorare 162 veicoli e 205 persone. Nell’ambito dei controlli, gli agenti della sezione di Perugia e dei distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 233 infrazioni al Codice della strada, tra cui 23 per violazione delle norme sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e 5 per guida con veicolo privo di copertura assicurativa. Mentre sono state 102 le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità previsti. Di rilievo anche i risultati ottenuti nell’ambito del controllo dei mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus. Sono state, infatti, 103 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della polizia stradale.

Nel complesso, sono stati decurtati di 307 punti, ritirate 7 patenti e sequestrati 4 veicoli. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, sono stati 32 interventi per soccorso e 8 per rilevamento degli incidenti stessi.