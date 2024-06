Vecchioni all’alba. Narni in festa

Entra nel vivo “Narni Città Teatro“ con spettacoli, musica, incontri e performance fino a domani sul tema dei “Sogni Sospesi”. Oggi al Teatro Manini ci sono la compagnia di “Pinocchio” diretta da Davide Iodice e la performance di danza “Frock” della Stop Gap Company. A Sant’Agostino i Black Blues Brothers, alla Terrazza di San Bernardo Loredana Parrella propone il suo Sogno, tratto dal capolavoro di Shakespeare. La serata si conclude con un doppio appuntamento: sul Teatrino Viaggiante Paolo Valerio racconterà le tavole di “Poema a Fumetti” di Dino Buzzati, a Sant’Agostino la Piccola Compagnia della Magnolia navigherà nella letteratura nel poetico “Hotel Borges”. Domani, coma da tradizione, si inizia all’alba: alle 5.30 all’Ala Diruta Roberto Vecchioni proporrà una riflessione su sogni e futuro. In mattinata in Piazza “Sleeping Beauty” della Compagnia Cornelia, alle 18 Francesco Montanari intervista il rapper Gemitaiz e mette poi in scena il “Viaggio dell’Eroe” con musica live. Finale a Sant’Agostino con Tindaro Granata e “Vorrei una voce” sulle canzoni di Mina.