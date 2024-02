Varchi elettronici nella Ztl. Si comincia entro l’anno

ASSISI – Si torna a parlare dei varchi elettronici, per semplificare, grazie all’automatizzazione, gli accessi alla zona a traffico limitato del centro storico.

Sulle nuove modalità di accesso in città si è svolto qualche giorno fa un incontro e un altro è stato programmato per oggi, nella sala della Conciliazione, alle 20.30, quando l’amministrazione, coadiuvata da tecnici interni ed esterni, fornirà le risposte ai quesiti e alle istanze della cittadinanza e degli esercenti. Con l’ipotesi di avviare il periodo di sperimentazione entro l’estate di quest’anno.

Nel contempo si punta anche a rimpolpare l’organico della Polizia locale per far fronte alle tante attività delle quali il corpo deve farsi carico. È stato bandito un concorso pubblico per 4 posti a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale, visto il numero esiguo di vigili a disposizione, calato nel tempo.

"In tal modo intendiamo rafforzare l’organico di un corpo che lavora per garantire la sicurezza e il decoro della città –spiega il sindaco Stefania Proietti – e di fronte alle uscite per pensionamenti abbiamo, senza alcun dubbio o tentennamento, favorito immediatamente il bando per reperire 4 nuovi agenti. Assisi è una città speciale, già il lavoro della polizia locale sul territorio è delicato e complesso ma lo è pure per gli innumerevoli eventi che ogni anno si svolgono e per i milioni di turisti che frequentano le nostre strade, le nostre piazze". Per il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alla polizia locale "questo concorso rappresenta l’ennesima conferma dell’attenzione che questa amministrazione riserva al corpoconsapevoli della delicatezza del lavoro che gli agenti svolgono nell’interesse e per il bene della città".