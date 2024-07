Vannacci ospite dei sovranisti

Il caldo africano che blocca il respiro non azzoppa l’entusiasmo dei militanti giunti a Orvieto da mezza Italia per partecipare al palazzo del Capitano del Popolo al varo del nuovo movimento sovranista lanciato da Gianni Alemanno. E oggi tutti gli occhi sono puntati sul generale Roberto Vannacci che si paleserà stamani alle tre giorni organizzata dal Movimento Indipendenza. "Il conservatorismo della Meloni ha deviato la corrente del sovranismo a favore dello status quo. Salvini non riesce a esprimere una visione chiara. Vedremo quale contributo vorrà dare Vannacci". Lo ha detto Alemanno, i vista dell’intervento di oggi dell’europarlamentare leghista. Il generale dialogherà con i vertici del Movimento Indipendenza. "Vannacci – dice Alemanno – è la novità per coloro che fanno politica nel segno della difesa di un’identità italiana. Bisogna vedere come lui vorrà incanalare la sua presenza istituzionale al Parlamento europeo". Su una possibile convergenza tra il Movimento Indipendenza e Roberto Vannacci per la formazione di un nuovo partito sovranista in grado di competere con Lega e Fratelli d’Italia, Alemanno ha risposto: "La situazione è già abbastanza frammentata per cedere alla nascita di nuovi partitini, mi accontenterei già se Vannacci si facesse portavoce di un chiarimento interno alla Lega".