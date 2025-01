Vandali danneggiano la statua del ’Narciso’. E l’artista la porta via

GUBBIO - Non è finita nel migliore dei modi l’esposizione che il giovane artista eugubino Gianluca Ghirelli, in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili del comune di Gubbio, aveva esposto in Piazza Grande. L’opera rappresentava un Narciso che voleva essere una riflessione sulla solitudine dell’età contemporanea, in particolare quella giovanile.

Il programma era di mantenerla in piazza Grande fino alla mattina del 31 dicembre, ma un paio di giorni prima è stata danneggiata e quindi rimossa dallo stesso artista: un vero peccato, perché la scultura era stata particolarmente apprezzata da cittadini e turisti, che hanno manifestato il proprio interesse tramite foto pubblicate sui social.

"Il Narciso - ha spiegato Ghirelli - è in fase di restauro. Non aveva elementi di protezione, proprio per consentire una sua migliore fruizione. Per ragioni di sicurezza ho preferito rimuoverla, ma spero di poter organizzare una mostra il prima possibile per dare seguito al successo che ha avuto in piazza".