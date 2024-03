Vandali a Ferro di Cavallo. Danneggiate auto in sosta

L’altra notte sono state nuovamente danneggiate diverse auto e ancora una volta è accaduto a Ferro di Cavallo. I veicoli erano parcheggiati in via Gregorovius e sono stati trovati con i vetri dei finestrini frantumati. Atti vandalici che si ripetono da mesi, così come si susseguono da mesi le richieste degli abitanti della zona per ricevere maggiore tutela e più controlli da parte di polizia locale o altre forze dell’ordine. A riportare lo sfogo degli abitanti è il consigliere comunale del M5s, Francesca Tizi. "Siamo stanchi di essere abbandonati a noi stessi le hanno raccontato -, non si vede mai passare una macchina dei vigili o dei carabinieri, né di giorno, né di notte". Da novembre si è passati ad una cadenza costante, almeno una volta al mese". "Come sempre – dichiara Tizi - i proclami di una visione di città lasciata migliorata, come vuol far credere sia la destra che attualmente amministra Perugia, sia quella che vorrebbe continuare a governarla, si scontrano con la realtà. Per rendersi conto della realtà, soprattutto quella vissuta dai cittadini che abitano al di fuori dell’acropoli perugina, basterebbe uscire dalla piccola campana di cristallo in cui vivono. Per fortuna il cristallo è trasparente e questa volta i cittadini sapranno vedere bene le distorsioni dovute ai troppi annunci. E un altro atto di vandalismo viene denunciato dal consigliere di Fratelli d’Italia Riccardo Mencaglia che parla di "un bruttissimo episodio, l’ennesimo ai danni della rotatoria intitolata a Sergio Ramelli, nel quartiere di Monteluce, che è stata nuovamente vandalizzata e deturpata, così come il muro dell’edificio che ospita le suore Francescane, imbrattato con simboli e scritte offensive. Non è questa la Perugia che vogliamo per i nostri concittadini".