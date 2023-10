Valter e Rinaldo campioni di lancio del formaggio

Campioni di lancio del formaggio. La società Altotevere Lancio del Formaggio si è ancora una volta resa protagonista ai recenti Campionati italiani (a coppie) che si sono svolti a Pontelandolfo in provincia di Benevento. Le sei coppie partecipanti, capitanate dal presidente Norberto Petricci, hanno sfidato le circa 90 coppie provenienti da tutta Italia per aggiudicarsi l’ambito titolo italiano, nelle varie categorie. Per la sezione 1 chilo la coppia composta da Valter Carletti e Rinaldo Mancini, ha dominato gli avversari riportando a casa il titolo di campioni italiani che già avevano conquistato nel 2021 a Lucca. Nella categoria 3 chili grande prova, ma anche grande rammarico per la coppia Norberto Petricci e Luana Battistoni che hanno mancato la finale per un’inezia, al termine premio speciale per Luana unica donna in gara. Nei sei chili ottima la performance degli atleti tifernati che si sono presentati in finale con addirittura quattro coppie, ma resta il cruccio di non aver portato a casa il titolo italiano, nonostante la grande prova dell’esperto Sauro Martinelli, che rientrava dopo un periodo di inattività e del giovane debuttante Matteo Paradisi che hanno conquistato con grande merito la seconda piazza. Prova di forza della coppia Alessandro Pascolini e Francesco Morvidoni nei 9 chili: si sono aggiudicati il titolo italiano dopo una dura battaglia con gli agguerriti avversari. Da sottolineare anche l’ottima prova della coppia Maurizio e Federico Morvidoni che sono riusciti a centrare la finale nelle categorie 6 e 9 kg. Al di là dei risultati raggiunti e di quelli mancati, resta comunque molta soddisfazione da parte di tutti i partecipanti.