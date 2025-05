Valorizzare il Trasimeno. Caccia aperta alle risorse

Un milione non basterà, a caccia di fondi da sbloccare per il Trasimeno. L’assessora Simona Meloni ha incontrato i sindaci: "Ascoltare le istanze locali è fondamentale per costruire soluzioni condivise e durature. Il nostro impegno è costante e concreto, per tutelare e valorizzare il Lago Trasimeno, patrimonio naturale, economico e culturale dell’Umbria". Così la titolare le deleghe sul lago della Regione Umbria ha riassunto l’appuntamento che si è svolto presso la sede dell’Unione dei Comuni a Passignano: "Ho incontrato sindaci, associazioni territoriali e operatori economici per discutere insieme delle sfide e delle opportunità del nostro amato Lago Trasimeno. Abbiamo illustrato nel dettaglio gli interventi approvati dalla Giunta regionale (al via a luglio), per un investimento complessivo di 1 milione di euro, destinati a opere idrauliche per l’adduzione dal bacino di Montedoglio; ripristino dell’officiosità idraulica e approfondimento dei fondali; manutenzione straordinaria della rete di scolo; interventi sui punti di attracco e rotte di navigazione; azioni urgenti per mitigare gli impatti ambientali; studi per la sostenibilità ambientale e la gestione delle emergenze idriche. Inoltre, stiamo lavorando per sbloccare ulteriori 1,78 milioni di euro, attualmente fermi, con l’obiettivo di garantire una manutenzione continuativa e passare da una gestione emergenziale a una ordinaria e programmata". L’iniziativa è stata molto apprezzata: "La volontà dell’assessore Meloni è di convocare incontri come questo in modo continuativo – racconta il rappresentante dell’associazione ’Il Lago al centro’ –. Mai come adesso, il territorio è coinvolto in prima persona sulle scelte. Va ribadito che il clima che si è respirato è di grande collaborazione e determinazione ad ottenere risultati concreti. Noi saremo li accanto a guardare e fare la nostra parte".